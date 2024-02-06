Глава СБУ Малюк відреагував на атаки на журналістів: Такі дії є неприпустимими

Очільник Служби безпеки наголосив, що такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень

Василь Малюк (Фото: ОП)

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк публічно відреагував на стеження за журналістами проєкту Bihus.info з боку його підлеглих. Він заявив, що такі дії є неприпустимими й вони "викликають справжнє обурення". Про це йдеться у заяві Малюка, яку опублікував пресцентр правоохоронного органу.

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Сьогодні депутати ухвалили рішення 159 голосами "за" про виклик голови СБУ в Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info.

"На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також відбулося публічне поширення відеоматеріалів", — заявив очільник СБУ.

Малюк акцентував, що такі дії є неприпустимими й вже спричинили низку кадрових рішень. Зокрема 5 лютого співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили зі спецслужби саме через стеження за редакцією Bihus.Info.

За даними співрозмовника, рішення про це звільнення ухвалив голова СБУ Василь Малюк – він направив відповідне подання президенту Володимиру Зеленському, котрий підписав указ.

Він також додав, що вчинки окремих співробітників "не можуть перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби".

16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення в мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.

Опісля, 17 січня, журналісти та медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

21 січня президент Володимир Зеленський заявив, що одразу після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням представників проєкту Bihus.Info він провів розмову з головою СБУ.

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