Глава СБУ Малюк отреагировал на атаки на журналистов: Такие действия недопустимы

Глава Службы безопасности подчеркнул, что такие действия недопустимы и уже повлекли за собой ряд кадровых решений

Василий Малюк (Фото: ОП)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк публично отреагировал на слежку за журналистами проекта Bihus.info со стороны его подчиненных. Он заявил, что такие действия недопустимы и они "вызывают настоящее возмущение". Об этом говорится в заявлении Малюка, опубликованном пресс-центром правоохранительного органа.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Сегодня депутаты приняли решение 159 голосами "за" о вызове главы СБУ в Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info.

"К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одного из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также произошло публичное распространение видеоматериалов", – заявил глава СБУ.

Малюк акцентировал, что такие действия недопустимы и уже повлекли за собой ряд кадровых решений. В частности, 5 февраля собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что руководитель Департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко был уволен из спецслужбы именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info.

По данным собеседника, решение об этом увольнении принял глава СБУ Василий Малюк – он направил соответствующее представление президенту Владимиру Зеленскому, который подписал указ.

Он также добавил, что поступки отдельных сотрудников "не могут перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя службы".

16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.

17 января журналисты и медиа, участники Медиадвижения, призвали президента Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.

В тот же день СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.

21 января президент Владимир Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой СБУ.

Читайте также: Скандал с Bihus.Info. Зеленский: Любое давление на журналистов недопустимо