Слежка за Bihus.Info. ОГП открыл еще одно дело: в редакции уточнили о чем речь

По данным правоохранителей, в ходе расследования были установлены факты, которые свидетельствуют о препятствовании деятельности журналистов

Фото: Bihus.Info

Правоохранители начали еще одно уголовное производство в связи со слежкой за командой Bihus.Info по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генерального прокурора. Главный редактор издания Алиса Юрченко отметила в комментарии для LIGA.net, что речь идет о дополнительной квалификации в объединенном деле.

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По информации правоохранителей, дело было возбуждено по статье о влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения.

"Насколько мы с юристами понимаем, на самом деле речь идет о дополнительной квалификации по объединенному делу, по нашему заявлению", – прокомментировала Юрченко.

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По данным правоохранителей, в ходе досудебного расследования были установлены факты, которые свидетельствуют о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. На территории этнографического комплекса осуществлялся незаконный сбор информации о журналистах редакции Bihus.Info, эти данные могли быть использованы для дальнейшего влияния на них.

В связи с этим в ЕРДР внесены сведения и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование.

6 февраля ОГП поручил Государственному бюро расследований дело о слежке за журналистами проекта Bihus.Info. Тогда же в комментарии для LIGA.net объяснили, что изменили подследственность в производстве: раньше его открыла СБУ, но теперь его передали в ДБР.

16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.

17 января журналисты и медиа, участники Медіаруху, призвали президента Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.

В тот же день СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.

21 января президент Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой СБУ.

5 февраля собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из спецслужбы именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info.

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