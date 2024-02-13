Стеження за Bihus.Info. ОГП відкрив ще одну справу: в редакції уточнили про що йдеться

За даними правоохоронців, у процесі досудового розслідування були встановлені факти, які свідчать про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

Фото: Bihus.Info

Правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження у зв’язку зі стеженням за командою Bihus.Info за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. Про це повідомив пресцентр Офісу генерального прокурора. Головна редакторка видання Аліса Юрченко зазначила у коментарі для LIGA.net, що йдеться про додаткову кваліфікацію в об'єднаній справі.

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За інформацією правоохоронців, справу порушили за статтею про вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища.

"Наскільки ми з юристами розуміємо, насправді йдеться про додаткову кваліфікацію в об'єднаній справі, за нашою заявою", – прокоментувала Юрченко.

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За даними правоохоронців, у процесі досудового розслідування були встановлені факти, які свідчать про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info, ці дані могли бути використані для подальшого впливу на них.

У зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування.

6 лютого ОГП доручив Державному бюро розслідувань справу про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. Тоді ж у коментарі для LIGA.net пояснили, що змінили підслідність у провадженні: раніше його відкрила СБУ, але тепер його передали до ДБР.

16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення в мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.

Опісля, 17 січня, журналісти й медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування й фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

21 січня президент Зеленський заявив, що одразу після інциденту з таємним прослуховуванням і фільмуванням представників проєкту Bihus.Info він провів розмову з головою СБУ.

5 лютого співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили зі спецслужби саме через стеження за редакцією Bihus.Info.

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