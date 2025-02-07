Разделят функции на три направления. В Минобороны рассказали детали о реформе ТЦК

Реформирование ТЦК министр обороны Рустем Умеров анонсировал еще в сентябре 2024 года, деталей тогда не предоставил

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны)

Министерство обороны планирует реформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), разделив их деятельность на три отдельных направления. Об этом в интервью Укринформ заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"Что касается реформирования, то мы планируем разделить функции и задачи, возлагаемые на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на их составляющие", – сказал он.

Первая составляющая – социальные вопросы, они будут выделены в отдельную структуру. Вторая – непосредственно ТЦК, которые продолжат вести учет резервистов и военнообязанных, организовывать их переподготовку и направлять на сборы, отметил Гаврилюк.

Третье направление – подготовка украинцев к службе в Вооруженных Силах и подразделениях Сил безопасности и обороны.