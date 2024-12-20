Минобороны разрабатывает вариант полного реформирования ТЦК. Хочет подчинить себе

Сегодня ТЦК подчиняются Сухопутным войскам ВСУ, которые в свою очередь подчиняются Генштабу

Иван Гаврилюк (Скриншот из видео)

Министерство обороны разрабатывает вариант полной реформы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом на часе вопросов правительству сообщил первый заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк.

"На сегодняшний день Министерством обороны разрабатывается вариант реформирования ТЦК по-новому. В первую очередь подчинение их под Минобороны и создание совершенно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных", – рассказал он.

Реформирование ТЦК министр обороны Рустем Умеров анонсировал в сентябре, деталей не предоставил.

По состоянию на сегодняшний день ТЦК подчиняются Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины, которые в свою очередь подчинены Генеральному штабу.