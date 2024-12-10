Вениславский: Расформировать ТЦК не получится, пока нет их альтернатив

По мнению нардепа, ТЦК демонстрируют себя "эффективным органом", а потому, если их распустить, "лучше не станет

Федор Вениславский (Фото: Facebook)

Распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки сейчас невозможно, поскольку альтернативы органу государственной власти, обеспечивающему такую же "эффективность" по мобилизации, нет. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

По его словам, ТЦК демонстрируют себя "эффективным органом", а потому, если их распустить, "лучше не станет".

"Львиную долю мобилизации обеспечивает именно ТЦК. Поэтому любые призывы разрушить систему, пока не будет действовать какая-либо другая эффективная система, – это призывы против Украины, которые вредят интересам национальной безопасности", – пояснил народный избранник.

Вениславский отметил, что государство сейчас проводит реформы в министерстве обороны и ВСУ, чтобы предотвратить дальнейшие "чувствительные случаи", которые вызывают возмущение общества.

Он подчеркнул, что этот процесс требует времени. В частности, по его словам, сейчас ведется работа по совершенствованию процедуры прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), поскольку существуют многочисленные жалобы на то, что реальное состояние здоровья человека не всегда учитывается должным образом.