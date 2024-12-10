Веніславський: Розформувати ТЦК не вийде, поки немає їхніх альтернатив

На думку нардепа, ТЦК демонструють себе "ефективним органом", а тому, якщо їх розпустити, "краще не стане"

Федір Веніславський (Фото: Facebook)

Розпустити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зараз неможливо, оскільки альтернативи органу державної влади, який би забезпечував таку саму "ефективність" щодо мобілізації, немає. Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

За його словами, ТЦК демонструють себе "ефективним органом", а тому, якщо їх розпустити, "краще не стане".

"Левову частку мобілізації забезпечує саме ТЦК. Тому будь-які заклики зруйнувати систему, поки не буде діяти якась інша ефективна система, — це заклики проти України, які шкодять інтересам національної безпеки", – пояснив народний обранець.

Веніславський зазначив, що держава наразі проводить реформи у Міністерстві оборони та ЗСУ, щоб запобігти подальшим "чутливим випадкам", які викликають обурення суспільства.

Він підкреслив, що цей процес потребує часу. Зокрема, за його словами, зараз ведеться робота над удосконаленням процедури проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), оскільки існують численні скарги на те, що реальний стан здоров’я людини не завжди враховується належним чином.