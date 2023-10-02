Маск решил "пошутить" над Зеленским и помощью Украине. Глава Рады: Чувак по уши в дерьме

Американский миллиардер Илон Маск решил "пошутить" над президентом Владимиром Зеленским и военной помощью Украине. Ему ответил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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В своей социальной сети X (Twitter) бизнесмен опубликовал мем с лицом Зеленского и подписью "когда ты уже пять минут не просил миллиарда долларов помощи".

Пост Маска вызвал ряд гневных комментариев со стороны украинских и западных пользователей, которые резко раскритиковали миллиардера.

В комментарии к Маску пришел спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, который написал следующее:

"Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме".

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.

Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.

Комитет американского Сената по вооруженным силам расследуетдействия Маска.

Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Маск помогал и продолжает помогать Украине, среди всех владельцев частных компаний он внес "наибольший вклад" в предстоящую победу Украины.

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