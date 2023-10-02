Маск решил "пошутить" над Зеленским и помощью Украине. Глава Рады: Чувак по уши в дерьме
Американский миллиардер Илон Маск решил "пошутить" над президентом Владимиром Зеленским и военной помощью Украине. Ему ответил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
В своей социальной сети X (Twitter) бизнесмен опубликовал мем с лицом Зеленского и подписью "когда ты уже пять минут не просил миллиарда долларов помощи".
Пост Маска вызвал ряд гневных комментариев со стороны украинских и западных пользователей, которые резко раскритиковали миллиардера.
В комментарии к Маску пришел спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, который написал следующее:
"Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме".
30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.
- Комитет американского Сената по вооруженным силам расследуетдействия Маска.
- Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Маск помогал и продолжает помогать Украине, среди всех владельцев частных компаний он внес "наибольший вклад" в предстоящую победу Украины.
Читайте также: Буданов: Маск не выключал Starlink специально перед ударом по Севастополю
Комментарии