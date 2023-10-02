UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Маск решил "пошутить" над Зеленским и помощью Украине. Глава Рады: Чувак по уши в дерьме

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 11:27
Маск решил
Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер Илон Маск решил "пошутить" над президентом Владимиром Зеленским и военной помощью Украине. Ему ответил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В своей социальной сети X (Twitter) бизнесмен опубликовал мем с лицом Зеленского и подписью "когда ты уже пять минут не просил миллиарда долларов помощи".

Пост Маска вызвал ряд гневных комментариев со стороны украинских и западных пользователей, которые резко раскритиковали миллиардера.

В комментарии к Маску пришел спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, который написал следующее:

"Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме".

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.

  • Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.
  • Комитет американского Сената по вооруженным силам расследуетдействия Маска.
  • Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Маск помогал и продолжает помогать Украине, среди всех владельцев частных компаний он внес "наибольший вклад" в предстоящую победу Украины.

Читайте также: Буданов: Маск не выключал Starlink специально перед ударом по Севастополю

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенная помощьИлон МаскРуслан Стефанчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 