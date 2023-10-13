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Залужный провел первый разговор с главным генералом США Брауном

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 10:44
Залужный провел первый разговор с главным генералом США Брауном - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с Главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом главком сообщил в Telegram.

"Прежде всего, детально ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его возможных планах", – написал Залужный.

Залужный также обсудил с Брауном неотложные потребности украинских военных, среди которых – средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды. Главком ВСУ поблагодарил за последний пакет военной помощи, предоставленный Украине Соединенными Штатами. Подробнее о содержимом пакета LIGA.net публиковала здесь.

"Отдельно остановились на вопросе подготовки наших военнослужащих и восстановления подразделений. Генерал Браун выразил заверения в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией", – добавил главком.

  • 1 октября Браун официально стал новым главой Объединенного комитета начальников штабов США. На этом посту он заменил Марка Милли.

Читайте также: Главный генерал США Браун: Зимой Украина будет наступать, мы делаем все правильно для успеха

Милана Головань
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