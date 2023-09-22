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Залужный пригласил Милли в Украину, а Милли познакомил его с преемником

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 20:21
Залужный пригласил Милли в Украину, а Милли познакомил его с преемником - Фото
Залужный и Милли (Фото - CinC AFU)

Главком ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что говорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и пригласил его в Украину, а Милли познакомил его со своим преемником Чарльзом Брауном.

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Залужный рассказал о ситуации на фронте и нуждах Вооруженных Сил Украины – "важно усилить нашу ПВО и артиллерию", – а также поблагодарил за очередной пакет военной помощи.

"В этом месяце у моего друга истекает срок полномочий в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США. С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проделанную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле", – написал Главком ВСУ.

Залужный отметил, что "в знак продолжения тесного партнерства Украины и США" генерал Милли познакомил его со своим преемником на посту – генералом Чарльзом Брауном.

"Договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и провести переговоры в ближайшее время", – написал Главком.

21 сентября Сенат США утвердил назначение генерала ВВС Чарльза Брауна главой Объединенного комитета начальников штабов. На этом посту он должен заменить генерала Марка Милли. Глава Объединенного комитета начальников штабов избирается сроком на четыре года.

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Сергей Бережной
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