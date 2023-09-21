UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сенат США принял замену топ-командующего: это генерал военно-воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 13:34
Сенат США принял замену топ-командующего: это генерал военно-воздушных сил - Фото
Чарльз Браун (Фото: EPA)

Сенаторы США большинством голосов утвердили генерала Военно-воздушных сил Чарльза Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов, на котором он должен заменить генерала Марка Милли, сообщает Голос Америки.

Браун — бывший военный летчик, его опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе пригодится США на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем, отмечает Голос Америки.

Он станет вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов, после Колина Пауэлла, назначенного на этот пост 20 лет назад Джорджем Бушем-младшим.

В мае источники Politico заявили, что у Брауна есть соответствующий опыт, чтобы сосредоточить внимание военных на "их главном приоритете" – Китае.

Генерал служил в Европе, когда Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году: он являлся директором операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции в Военно-воздушных силах США в Европе.

Politico отмечает, что в должности Брауна придется "балансировать между угрозой Китая и необходимостью оснащения украинских военных боеприпасами, беспилотниками, ракетами и другим высококлассным оборудованием".

Кандидатуру Брауна поддержали 83 из 100 сенаторов, ранее они не могли утвердить генерала и двух кандидатов на высшие должности в военном руководстве США из-за оппозиции со стороны сенатора-республиканца Томми Тубервилла.

Лидер демократов, составляющих большинство в Сенате, Чак Шумер применил специальную процедуру, позволившую обойти эту блокировку.

Тубервилл начал блокировать утверждение на руководящие должности в Пентагоне в марте этого года в знак протеста против политики Минобороны США.

"В марте 2022 года Пентагон стал предоставлять оплачиваемые отпуска и возмещать расходы военнослужащим, вынужденным путешествовать в другие штаты, чтобы сделать аборт", - пишет Голос Америки.

В Пентагоне заявляли, что блокирование этим сенатором сотен кандидатов на руководящие должности в ведомстве может иметь "дальновидные последствия для Вооруженных сил США, затрагивая интересы военнослужащих и членов их семей и нанося ущерб национальной безопасности", отмечает издание.

Разблокировка со стороны лидера демократов в Сенате также позволила законодателям перейти к голосованию об утверждении генерала Рэнди Джорджа на должность начальника штаба Сухопутных войск и генерала Эрика Смита на должность командующего Корпусом морской пехоты.

"Впрочем, утверждение сотен других кандидатов на руководящие посты в Пентагоне все еще откладывается из-за действий Тубервилла", - заключает СМИ.

  • Глава Объединенного комитета начальников штабов избирается сроком четыре года.
  • Милли заявил, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось".
  • Милли считает, что "очень много времени" уйдет на полную деоккупацию Украины, однако генерал в отставке Ходжес говорит: "Необязательно выбивать всех 200 тысяч россиян".

Читайте также: Генерал Милли: Погода покидает Украину еще 30-45 дней для контрнаступления. Буданов не согласен

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАвойнасенатМарк Милличарльз браун
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 