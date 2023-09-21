Сенат США принял замену топ-командующего: это генерал военно-воздушных сил

Сенаторы США большинством голосов утвердили генерала Военно-воздушных сил Чарльза Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов, на котором он должен заменить генерала Марка Милли, сообщает Голос Америки.

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Браун — бывший военный летчик, его опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе пригодится США на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем, отмечает Голос Америки.

Он станет вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов, после Колина Пауэлла, назначенного на этот пост 20 лет назад Джорджем Бушем-младшим.

В мае источники Politico заявили, что у Брауна есть соответствующий опыт, чтобы сосредоточить внимание военных на "их главном приоритете" – Китае.

Генерал служил в Европе, когда Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году: он являлся директором операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции в Военно-воздушных силах США в Европе.

Politico отмечает, что в должности Брауна придется "балансировать между угрозой Китая и необходимостью оснащения украинских военных боеприпасами, беспилотниками, ракетами и другим высококлассным оборудованием".

Кандидатуру Брауна поддержали 83 из 100 сенаторов, ранее они не могли утвердить генерала и двух кандидатов на высшие должности в военном руководстве США из-за оппозиции со стороны сенатора-республиканца Томми Тубервилла.

Лидер демократов, составляющих большинство в Сенате, Чак Шумер применил специальную процедуру, позволившую обойти эту блокировку.

Тубервилл начал блокировать утверждение на руководящие должности в Пентагоне в марте этого года в знак протеста против политики Минобороны США.

"В марте 2022 года Пентагон стал предоставлять оплачиваемые отпуска и возмещать расходы военнослужащим, вынужденным путешествовать в другие штаты, чтобы сделать аборт", - пишет Голос Америки.

В Пентагоне заявляли, что блокирование этим сенатором сотен кандидатов на руководящие должности в ведомстве может иметь "дальновидные последствия для Вооруженных сил США, затрагивая интересы военнослужащих и членов их семей и нанося ущерб национальной безопасности", отмечает издание.

Разблокировка со стороны лидера демократов в Сенате также позволила законодателям перейти к голосованию об утверждении генерала Рэнди Джорджа на должность начальника штаба Сухопутных войск и генерала Эрика Смита на должность командующего Корпусом морской пехоты.

"Впрочем, утверждение сотен других кандидатов на руководящие посты в Пентагоне все еще откладывается из-за действий Тубервилла", - заключает СМИ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов избирается сроком четыре года.

у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось". Милли заявил , что

Милли считает, что "очень много времени" уйдет на полную деоккупацию Украины, однако генерал в отставке Ходжес говорит: "Необязательно выбивать всех 200 тысяч россиян".

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