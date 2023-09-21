Сенат США ухвалив заміну топкомандувача: це генерал військово-повітряних сил

Сенатори США більшістю голосів затвердили генерала Військово-повітряних сил Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів, на якій він має замінити генерала Марка Міллі, повідомляє Голос Америки.

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Браун — колишній військовий льотчик, його досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні стане в пригоді США на тлі напруженості, що зростає, у відносинах із Китаєм, зазначає Голос Америки.

Він стане другим афроамериканцем, що очолить Об'єднаний комітет начальників штабів, після Коліна Павелла, призначеного на цю посаду 20 років тому Джорджем Бушем-молодшим.

У травні джерела Politico заявили, що Браун має відповідний досвід, щоб зосередити увагу військових на "їхньому головному пріоритеті" – Китаї.

Генерал служив у Європі, коли Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році: він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції у Військово-повітряних силах США в Європі.

Politico зазначає, що на посаді Брауну доведеться "балансувати між загрозою Китаю та необхідністю оснащення українських військових боєприпасами, безпілотниками, ракетами та іншим висококласним обладнанням".

Кандидатуру Брауна підтримали 83 зі 100 сенаторів, раніше вони не могли затвердити генерала та ще двох кандидатів на вищі посади у військовому керівництві США через опозицію з боку сенатора-республіканця Томмі Тубервілла.

Лідер демократів, що становлять більшість у Сенаті, Чак Шумер застосував спеціальну процедуру, яка дозволила обійти це блокування.

Тубервілл почав блокувати затвердження на керівні посади в Пентагоні у березні цього року на знак протесту проти політики Міноборони США.

"У березні 2022 року Пентагон став надавати оплачувані відпустки та відшкодовувати витрати військовослужбовицям, які змушені подорожувати до інших штатів, щоб зробити аборт", – пише Голос Америки.

У Пентагоні заявляли, що блокування цим сенатором сотень кандидатів на керівні посади у відомстві може мати "далекосяжні наслідки для Збройних сил США, торкаючись інтересів військовослужбовців та членів їхніх сімей та завдаючи шкоди національній безпеці", зауважує видання.

Розблокування з боку лідера демократів у Сенаті також дозволили законодавцям перейти до голосування про затвердження генерала Ренді Джорджа на посаду начальника штабу Сухопутних військ та генерала Еріка Сміта на посаду командувача Корпусом морської піхоти.

"Втім, затвердження сотень інших кандидатів на керівні пости у Пентагоні все ще відкладається через дії Тубервілла", – підсумовує ЗМІ.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів обирається строком на чотири роки.

Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової міці": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".

Міллі вважає, що "дуже багато часу" піде на повну деокупацію України, проте генерал у відставці Ходжес каже: "Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян".

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