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В США одну из самых высоких военных должностей может занять генерал авиации – Politico

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 16:24
В США одну из самых высоких военных должностей может занять генерал авиации – Politico - Фото
Генерал Чарльз Браун (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден может выдвинуть главу штаба Военно-воздушных сил генерала Чарльза Брауна на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он может заменить на этом посту генерала Марка Милли, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией о назначении.

Отмечается, что Байден пока не дал Брауну официальную печать. Также неизвестно, когда президент сделает соответствующее заявление.

"Когда президент Байден примет окончательное решение, он сообщит избранному лицу, а затем объявит об этом публично. Этого еще не произошло", – сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Репутация Брауна и его опыт командования в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке сделали его "фаворитом" на эту должность еще во времена президентства Дональда Трампа. Однако в последние месяцы Белый дом рассматривал на должность главы Объединенного комитета генерала Дэвида Бергера, коменданта Корпуса морской пехоты, отмечает Politico.

По словам источников, у Брауна есть соответствующий опыт, чтобы сосредоточить внимание военных на "их главном приоритете" – Китае.

Генерал служил в Европе, когда Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году. Тогда он являлся директором операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции в Военно-воздушных силах США в Европе.

Politico отмечает, что на должности Брауну придется "балансировать между угрозой Китая и необходимостью оснащения украинских военных боеприпасами, беспилотниками, ракетами и другим высококлассным оборудованием".

  • 21 апреля 2023 года Милли заявил, что у российских оккупантов нехватка мотивации, лидерства и боевого духа.
  • 1 мая Милли и главнокомандующий Залужный провели телефонный разговор: обсудили, какие вооружения необходимы ВСУ для победы.
  • 3 мая Милли объяснил, что России придется перейти к переговорам, когда поймет, что стоимость войны превышает выгоду.

Читайте также: США думают над поставкой Украине дальнобойного оружия, но не ATACMS – Милли

Артем Джеріпа
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США война авиация джо байден чарльз браун
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