Генерал Милли: Погода дает Украине еще 30-45 дней для наступления. Буданов не согласен

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью BBC заявил, что погода оставляет Украине еще 30-45 дней для контрнаступления. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что это не так.

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По мнению Милли, с наступлением осенней погоды Силам обороны Украины будет сложнее маневрировать. Он также сказал, что украинская армия продвигается вперед, но медленнее, чем ожидалось.

"Трудные бои все еще продолжаются. Украинцы дерутся и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили. Бои еще не закончились. Они пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", – сказал Милли.

Между тем, Кирилл Буданов во время выступления на Ялтинской европейской стратегии в субботу заверил, что погода не остановит украинское контрнаступление.

Он сказал, что "так или иначе боевые действия продолжатся", хотя сражаться станет сложнее.

"Боевые действия будут продолжаться. Наступательная операция по всем направлениям, а я подчеркну, она идет на нескольких направлениях, так же будет продолжаться", – цитирует Буданова Интерфакс-Украина.

"Что бы что кому ни казалось, наступление продолжается. Он идет не так быстро, как бы я хотел, я это тоже не скрываю. Но я прежде всего не главнокомандующий и не начальник Генштаба, эти вопросы лучше адресовать им. Все, что я вам "Могу сказать, что ситуация там достаточно сложная. У противника она сложная максимально. С нашей стороны – сложность продвижения, потому что сплошное минирование", – сказал он.

Буданов также сказал, что война может продолжаться еще не один месяц.

"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, базирующееся на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего в отношении противника. Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – то вполне понятно, что вы будете правы", – сказал Буданов.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что для ускорения контрнаступления Силам обороны нужно как можно быстрее получить более дальнобойное и мощное оружие от западных партнеров.

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