Залужний запросив Міллі в Україну, а Міллі познайомив його з наступником

Головком ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що говорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та запросив його до України, а Міллі познайомив його зі своїм наступником Чарльзом Брауном.

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Залужний розповів про ситуацію на фронті та потреби Збройних Сил України – "важливо посилити нашу ППО та артилерію", – а також подякував за черговий пакет військової допомоги.

"Цього місяця у мого друга закінчується термін повноважень на посаді очільника обʼєднаного комітету начальників штабів США. З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі", – написав Головком ЗСУ.

Залужний зазначив, що "на знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником – генералом Чарльзом Брауном".

"Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини", – написав Головком.

21 вересня Сенат США затвердив призначення генерала ВПС Чарльза Брауна головою Об'єднаного комітету начальників штабів. На цій посаді він має замінити генерала Марка Міллі. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів обирається на чотири роки.

Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".

Міллі вважає, що "дуже багато часу" піде на повну деокупацію України, проте генерал у відставці Ходжес каже: "Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян".

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