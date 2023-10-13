Залужний провів першу розмову з головним генералом США Брауном

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це головком повідомив у Telegram.

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"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні й наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках і його ймовірні плани", – написав Залужний.

Залужний також обговорив із Брауном нагальні потреби українських військових, серед яких — засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Головком ЗСУ подякував за останній пакет військової допомоги, який Україні надали США. Детальний вміст пакета LIGA.net публікувала тут.

"Окремо зупинилися на питанні підготовки наших військовослужбовців і відновленні підрозділів. Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", — додав головком.

1 жовтня Браун офіційно став новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. На цій посаді він замінив Марка Міллі.

22 вересня Залужний запросив Міллі до України, а той познайомив головкома ЗСУ зі своїм наступником Брауном.

Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".

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