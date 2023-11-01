Спикер Палаты Джонсон поддерживает увеличение финансирования для Украины – Politico

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что поддерживает увеличение финансирования для Украины и продлевает "временный бюджет" до 15 января. Об этом сообщают Politico и Forbes.

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В то же время, спикер Палаты заявил, что это будет вместе в пакете с усилением безопасности США на южной границе.

Позиция Джонсона бросает вызов лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу Макконнеллу, желающим объединить финансирование Израиля, Украины, Тайваня и безопасности американо-мексиканской границы в один пакет, пишут журналисты.

Но вновь избранный спикер четко дал сенаторам понять, что он поддерживает выделение новых денег на оборону Украины от российской агрессии, даже если они не сравнимы по размеру или объему с теми, которых требует президент США Джо Байден.

31 октября Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины. Это не устраивает администрацию президента США.

Позже в ряде американских СМИ появилась информация, что Байден якобы может ветировать этот законопроект, поскольку он не отвечает запросу "интересы нацбезопасности США". Советник по нацбезопасности Кирби не ответил прямо, но намекнул на то, что такой сценарий вполне возможен.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

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