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Спикер Палаты Джонсон поддерживает увеличение финансирования для Украины – Politico

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 22:50
Спикер Палаты Джонсон поддерживает увеличение финансирования для Украины – Politico - Фото
Майк Джонсон (Фото: ЕРА, CAROLINE BREHMAN)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что поддерживает увеличение финансирования для Украины и продлевает "временный бюджет" до 15 января. Об этом сообщают Politico и Forbes.

В то же время, спикер Палаты заявил, что это будет вместе в пакете с усилением безопасности США на южной границе.

Позиция Джонсона бросает вызов лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу Макконнеллу, желающим объединить финансирование Израиля, Украины, Тайваня и безопасности американо-мексиканской границы в один пакет, пишут журналисты.

Но вновь избранный спикер четко дал сенаторам понять, что он поддерживает выделение новых денег на оборону Украины от российской агрессии, даже если они не сравнимы по размеру или объему с теми, которых требует президент США Джо Байден.

31 октября Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины. Это не устраивает администрацию президента США.

Позже в ряде американских СМИ появилась информация, что Байден якобы может ветировать этот законопроект, поскольку он не отвечает запросу "интересы нацбезопасности США". Советник по нацбезопасности Кирби не ответил прямо, но намекнул на то, что такой сценарий вполне возможен. 

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября. Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

Читайте также: Блинкен подтвердил Кулеби: США остаются сосредоточенными на помощи Украине

Милана Головань
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Майк ДжонсонСША
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