Міністр оборони Німеччини виступив проти військової економіки в Європі задля допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти запровадження військової економіки у Європі. Про це він повідомив журналістам перед засіданням Ради оборони ЄС у Брюсселі.

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За його словами, він переконаний, що військова економіка в Європі не призведе до різкого зростання виробництва боєприпасів та не покриє всі потреби, оскільки технологічні процеси не можна прискорити.

Він зазначив, що не даватиме прогнозів щодо ситуації на фронті.

"Сторони використовують багато гібридних та цифрових елементів ведення бойових дій, а з іншого боку – це дуже нагадує позиційні війни минулого століття", — сказав Пісторіус.

Глава відомства підкреслив, що союзники очікують на удари по критичній інфраструктурі України взимку, а тому необхідно постачання додаткових засобів протиповітряної оборони.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала в Росію понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучувалися на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужби Південної Кореї.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

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