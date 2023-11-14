Министр обороны Германии против военной экономики в Европе: Боеприпасов больше не станет
Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против внедрения военной экономики в Европе. Об этом он сообщил журналистам перед заседанием Совета обороны ЕС в Брюсселе, цитирует его Укринформ.
По его словам, он убежден, что военная экономика в Европе не приведет к резкому росту производства боеприпасов и покроет все нужды, так как технологические процессы нельзя ускорить.
Он отметил, что не будет давать прогнозов относительно ситуации на фронте.
"Стороны используют многие гибридные и цифровые элементы ведения боевых действий, а с другой стороны – это очень напоминает позиционные войны прошлого века", — сказал Писториус.
Глава ведомства подчеркнул, что союзники ожидают удары по критической инфраструктуре Украины зимой, а поэтому необходимы поставки дополнительных средств противовоздушной обороны.
- 26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона.
- 1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи.
- В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, который предполагает закупку 1 млн снарядов на протяжении года.
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