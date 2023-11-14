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Министр обороны Германии признал: ЕС не сможет поставить Украине миллион снарядов до весны

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 10:47
Министр обороны Германии признал: ЕС не сможет поставить Украине миллион снарядов до весны - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейский союз не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до весны 2024 года. Об этом он сообщил журналистам перед заседанием Совета обороны ЕС в Брюсселе, цитирует его The Telegraph.

По его словам, ЕС не достигнет цели поставить миллион снарядов Силам обороны до следующей весны. 

"Можно с уверенностью предположить, что миллион выстрелов достигнут не будет", — сказал Писториус.

Он отметил, что Европа работает с оборонной промышленностью над наращиванием производства, но не объяснил, почему Евросоюз не сможет выполнить обещание. 

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона.

1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи.

  • В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, который предполагает закупку 1 млн снарядов на протяжении года.
  • Rheinmetall делает еще 100 000 снарядов калибра 155 мм для ВСУ.
  • Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов у России хватит на год войны низкой интенсивности.

Читайте также: Россия чувствует снарядный голод, а у Украины еще есть резервы боеприпасов – Генштаб

Дмитрий Гриниченко
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