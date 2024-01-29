Глава МИД Венгрии Сийярто приехал в Ужгород на встречу с Ермаком и Кулебой

Накануне визита венгерский чиновник заявил, что необходимо "сделать все", чтобы венгерская громада Закарпатья "вернула прежние права"

Фото: Андрей Ермак

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры с главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил Ермак в Telegram.

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"Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы", – написал Ермак.

В МИД Украины отметили, что сегодняшние переговоры ведутся с целью нормализации украино-венгерских отношений.

В преддверии визита Сийярто заявил в Facebook, что в Ужгороде их ждет "длинный день". Венгерский чиновник акцентировал, что необходимо "сделать все", чтобы венгерская громада Закарпатья "вернула прежние права".

19 января глава Офиса президента после телефонного разговора с Сийярто сообщил, что Венгрия и Украина настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений.

Фото: Андрей Ермак

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больше привилегий для венгерского меньшинства Украины. Издание Financial Times утверждает, что Евросоюз подготовил план экономических санкций против Венгрии, если она не согласится с оказанием помощи Украине.

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