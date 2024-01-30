Сійярто не сказав нічого поганого, а міг, Україна та Угорщина один одному не довіряють — Кулеба

Кулеба заявив, що між Україною та Угорщиною існує недовіра "через різні обставини"

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто 29 січня в Ужгороді українській стороні вдалося "отримати максимум". Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, зустріч була "своєчасною та корисною", а Сійярто "не сказав нічого поганого".

"А міг. Хочу акцентувати, що він правильно підкреслив територіальну цілісність – що Угорщина визнає та поважає територіальну цілісність України", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що на зустрічі обговорювалися "побоювання щодо намірів один одного".

"Пояснили один одному все. Угорці мають недовіру до нас, у нас є недовіра до них – через різні обставини, це зрозуміло. І те, що ми все проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", — заявив дипломат.

29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом із командою прибув до Ужгорода на переговори, що тривали понад шість годин.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі в Ужгороді, зокрема, Сійярто уникнув прямої відповіді на запитання, чи Угорщина готова змінити позицію з цього питання, зауваживши, що "це не двостороннє питання".

Також міністр закордонних справ Угорщини заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема, країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року.

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