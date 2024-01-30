Сийярто не сказал ничего плохого, а мог, Украина и Венгрия друг другу не доверяют — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто 29 января в Ужгороде украинской стороне удалось "получить максимум". Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, встреча была "своевременной и полезной", а Сийярто "не сказал ничего плохого".
"А мог. Хочу акцентировать, что он правильно подчеркнул территориальную целостность – что Венгрия признает и уважает территориальную целостность Украины", — сказал Кулеба.
Он отметил, что на встрече обсуждались "опасения насчет намерений друг друга".
"Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним – в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы все проговорили, я считаю, что это очень важно", — заявил дипломат.
- 29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.
- Во время брифинга по итогам встречи в Ужгороде, в частности, Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу, отметив, что "это не двусторонний вопрос".
- Также министр иностранных дел Венгрии заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми оно пользовалось до 2015 года.
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