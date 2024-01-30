Сийярто не сказал ничего плохого, а мог, Украина и Венгрия друг другу не доверяют — Кулеба

Кулеба заявил, что между Украиной и Венгрией существует недоверие "в силу разных обстоятельств"

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто 29 января в Ужгороде украинской стороне удалось "получить максимум". Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, встреча была "своевременной и полезной", а Сийярто "не сказал ничего плохого".

"А мог. Хочу акцентировать, что он правильно подчеркнул территориальную целостность – что Венгрия признает и уважает территориальную целостность Украины", — сказал Кулеба.

Он отметил, что на встрече обсуждались "опасения насчет намерений друг друга".

"Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним – в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы все проговорили, я считаю, что это очень важно", — заявил дипломат.

29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.

Во время брифинга по итогам встречи в Ужгороде, в частности, Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу, отметив, что "это не двусторонний вопрос".

Также министр иностранных дел Венгрии заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми оно пользовалось до 2015 года.

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