Сийярто: Орбан встретится с Трампом, чтобы решить, как остановить войну в Украине

Ожидается, что встреча состоится в резиденции экс-президента США во Флориде

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Премьер Венгрии Виктор Орбан хочет обсудить с 45-м президентом США Дональдом Трампом, как остановить российско-украинскую войну. Об этом заявил глава венгерской дипломатии Петер Сийярто, передает Bloomberg.

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В последний день февраля американская The New York Times писала, что в первую неделю марта Орбан приедет в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго, штат Флорида.

По словам Сийярто, встреча с Трампом будет сосредоточена на вопросе войны России против Украины, а также двусторонних связях между Венгрией и США.

Глава венгерского МИДа утверждает, что переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".

20 декабря венгерский премьер-министр выражал поддержку Трампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

Также премьер-министр Венгрии считает, что если бы в 2022 году президентом США был Трамп – войны в Европе не было бы. Он также убежден, что отношение Трампа "нормально в международной политике", чтобы достигать соглашений на основе национальных интересов.

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