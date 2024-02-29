Орбан приїде в резиденцію Трампа у Флориді наступного тижня – NYT
45-й президент США Дональд Трамп наступного тижня планує зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном у резиденції Трампа Мар-а-Лаго, штат Флорида. Про це повідомило The New York Times із посиланням на співрозмовника, який ознайомлений із планами зустрічі.
За даними журналістів, зустріч запланована на п'ятницю, 8 березня. Журналісти повідомили, що ініціатором є Віктор Орбан, який, як стверджує видання, має тісні зв'язки з популістським консервативним рухом у Сполучених Штатах.
Водночас NYT зазначило, що у Раді національної безпеки США заявили, що не знають про плани Орбана відвідати чинного президента Джо Байдена під час його візиту до США.
Видання Bloomberg зазначило, що речник Трампа не відповів на електронний лист із проханням прокоментувати. Також проігнорували запит редакції й посольство Угорщини у Вашингтоні.
У своїй промові на початку лютого Орбан висловив підтримку Дональду Трампу, який балотується на пост президента США. Він розглянув вибори в США як частину глобального референдуму про те, яку форму правління слід обрати демократичним країнам.
"2024 рік може стати переломним: роком "супервиборів", коли люди в Брюсселі, Америці, Індії та десятках інших місць вирішуватимуть, якого лідерства вони хочуть в умовах глобальної економічної трансформації та крижин, що розбиваються", – сказав він.
- 20 грудня угорський прем'єр-міністр висловлював підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.
- Також прем'єр-міністр Угорщини вважає, що якби у 2022 році президентом США був Трамп – війни в Європі не було б. Він також переконаний, що ставлення Трампа "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів.
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