Орбан приїде в резиденцію Трампа у Флориді наступного тижня – NYT

Журналісти повідомили, що ініціатором є саме угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан

Дональд Трамп і Віктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

45-й президент США Дональд Трамп наступного тижня планує зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном у резиденції Трампа Мар-а-Лаго, штат Флорида. Про це повідомило The New York Times із посиланням на співрозмовника, який ознайомлений із планами зустрічі.

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За даними журналістів, зустріч запланована на п'ятницю, 8 березня. Журналісти повідомили, що ініціатором є Віктор Орбан, який, як стверджує видання, має тісні зв'язки з популістським консервативним рухом у Сполучених Штатах.

Водночас NYT зазначило, що у Раді національної безпеки США заявили, що не знають про плани Орбана відвідати чинного президента Джо Байдена під час його візиту до США.

Резиденція Трампа в Мар-а-Лаго (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Резиденція Трампа в Мар-а-Лаго (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Видання Bloomberg зазначило, що речник Трампа не відповів на електронний лист із проханням прокоментувати. Також проігнорували запит редакції й посольство Угорщини у Вашингтоні.

У своїй промові на початку лютого Орбан висловив підтримку Дональду Трампу, який балотується на пост президента США. Він розглянув вибори в США як частину глобального референдуму про те, яку форму правління слід обрати демократичним країнам.

"2024 рік може стати переломним: роком "супервиборів", коли люди в Брюсселі, Америці, Індії та десятках інших місць вирішуватимуть, якого лідерства вони хочуть в умовах глобальної економічної трансформації та крижин, що розбиваються", – сказав він.

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловлював підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

Також прем'єр-міністр Угорщини вважає, що якби у 2022 році президентом США був Трамп – війни в Європі не було б. Він також переконаний, що ставлення Трампа "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів.

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