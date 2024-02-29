Орбан приедет в резиденцию Трампа во Флориде на следующей неделе – NYT

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

45-й президент США Дональд Трамп на следующей неделе планирует встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, штат Флорида. Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на собеседника, ознакомленного с планами встречи.

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По данным журналистов, встреча запланирована на пятницу, 8 марта. Журналисты сообщили, что инициатором является Виктор Орбан, который, как утверждает издание, имеет тесные связи с популистским консервативным движением в Соединенных Штатах.

В то же время NYT отметило, что в Совете национальной безопасности США заявили, что не знают о планах Орбана посетить действующего президента Джо Байдена во время его визита в США.

Резиденция Трампа в Мар-а-Лаго (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Резиденция Трампа в Мар-а-Лаго (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Издание Bloomberg отметило, что спикер Трампа не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать. Также проигнорировали запрос редакции и посольство Венгрии в Вашингтоне.

В своей речи в начале февраля Орбан выразил поддержку баллотируемому на пост президента США Дональду Трампу. Он рассмотрел выборы в США как часть глобального референдума о том, какую форму правления следует избрать демократическим странам.

"2024 год может стать переломным: годом "супервыборов", когда люди в Брюсселе, Америке, Индии и десятках других мест будут решать, какого лидерства они хотят в условиях глобальной экономической трансформации и разбивающихся льдин", – сказал он.

20 декабря венгерский премьер-министр выражал поддержку Трампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

Также премьер-министр Венгрии считает, что если бы в 2022 году президентом США был Трамп – войны в Европе не было бы. Он также убежден, что отношение Трампа "нормальные в международной политике", чтобы достигать соглашений на основе национальных интересов.

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