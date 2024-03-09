В субботу, 9 марта, вышел первый в рамках весенней предвыборной медиакампании видеоролик американского президента США Джо Байдена. Действующий американский лидер, претендующий на переизбрание, акцентировал внимание на том, что его возраст является его преимуществом, а также раскритиковал политику своего оппонента Дональда Трампа.

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"Смотрите, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа", – сказал Байден в рекламном ролике.

Он напомнил, как руководил страной во время пандемии COVID-19, заявил о сильной экономике Штатов, отметил снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецепту, принятие двухпартийного закона об инфраструктуре и обязательство защитить репродуктивное здоровье.

"Дональд Трамп считает, что задача президента – заботиться о Дональде Трампе. Я считаю, что задача президента – бороться за вас, американский народ, и это то, что я делаю", – заявил Байден.

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Байден завершил ролик шуткой: "Смотрите, я очень молодой, энергичный и обаятельный, на кой черт я это делаю?".

Байден отстает от Трампа во всех семи ключевых штатах, свидетельствуют опубликованные 1 марта результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.

Иностранные дипломаты опасаются, что если Трамп победит на выборах, он может вывести США из НАТО.

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