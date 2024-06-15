В месяц Россия использует 3200-3500 КАБов по гражданскому населению – Зеленский

Президент Зеленский напомнил, что то же самое делал Адольф Гитлер – килимовая бомбардировка

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия использует в месяц 3200-3500 управляемые авиационные бомбы исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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"Чтобы люди боялись и убегали из того или иного города, из того или иного общества, а Россия имела возможность оккупировать эти села и города. И это главная цель", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что то же самое делал Адольф Гитлер – килимовая бомбардировка.

"Все то же, как по одной методичке", – сказал Зеленский.

Уже в течение месяца продолжается активное российское наступление на Харьковщине, параллельно с которым оккупанты усиленно бьют по областному центру и другим населенным пунктам.

5 июня собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что россияне наносят уже меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения.

в Силах безопасности и обороны сообщил, что россияне наносят уже меньше ударов по Харькову с использованием ракет С-300, но бьют другими видами вооружения. 9 июня РФ ударила КАБом по жилому дому в Харькове, в результате чего повреждены четыре частных дома, забор, гараж и один автомобиль. Обошлось без погибших и раненых.

10 июня Россия в очередной раз атаковала Харьков – сбросила на областной центр управляемые авиационные бомбы.

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