"Хотим мира и прекращения огня". У Орбана высказались о наступлении ВСУ в Курской области
Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя операцию Вооруженных Сил Украины в российской Курской области, выступил с призывом к прекращению огня. Его цитирует Telex.
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Отвечая на вопрос, как Будапешт относится к происходящему на территории страны-агрессора, Гуйяш сказал: "Украина уже не просто обороняется, а переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира".
Представитель правительства Венгрии также напомнил Киеву и Москве об их "ответственности за энергетическую безопасность Европы, особенно в связи с транспортировкой российской нефти и газа через территорию Украины".
Вчера, 21 августа, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что бои в Курской области в районе газоизмерительной станции "Суджа" не помешали поставке трубного газа в Венгрию.
- 15 августа 2024 года Украина создала первую военную комендатуру в Курской области.
- 20 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 кв. км и 93 населенных пункта, а также показал соответствующую карту.
- Глава МВД сообщил, что военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность на контролируемых Украиной территориях Курской области. Также он заявил, что в дальнейшем из Сумской области необходимо эвакуировать 45 000 человек, это не срочная эвакуация.
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