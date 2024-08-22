"Хотим мира и прекращения огня". У Орбана высказались о наступлении ВСУ в Курской области

Гергей Гуйяш заявил, что "Украина уже не просто обороняется, но и наступает"

Гергей Гуйяш (Фото: ЕРА)

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя операцию Вооруженных Сил Украины в российской Курской области, выступил с призывом к прекращению огня. Его цитирует Telex.

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Отвечая на вопрос, как Будапешт относится к происходящему на территории страны-агрессора, Гуйяш сказал: "Украина уже не просто обороняется, а переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира".

Представитель правительства Венгрии также напомнил Киеву и Москве об их "ответственности за энергетическую безопасность Европы, особенно в связи с транспортировкой российской нефти и газа через территорию Украины".

Вчера, 21 августа, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что бои в Курской области в районе газоизмерительной станции "Суджа" не помешали поставке трубного газа в Венгрию.

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