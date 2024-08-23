Bloomberg: Россия не планирует перебрасывать войска с востока Украины в Курскую область
Россия не планирует значительно перебрасывать войска с востока Украины в Курскую область. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, приближенного к Кремлю.
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По его словам, российское военное командование приняло решение не передислоцировать значительные силы с линии фронта на Донбассе, чтобы помочь отразить украинское наступление в Курской области.
Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков и Минобороны России не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.
Некоторые российские силы были выведены из Украины после наступления в Курской области, хотя, по данным Института изучения войны, вряд ли это были войска на передовой.
"Кремль, возможно, не спешит отбрасывать украинские силы из региона и продолжит отдавать предпочтение своим наступательным операциям на востоке Украины", – говорится в сообщении.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области.
- 20 августа Сырский заявил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта.
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