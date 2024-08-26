NYT: Перед операцией в Курской области Киев получил ее "спутники", но не для наступления

Союзники передали снимки, чтобы командование ВСУ могло лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут представлять угрозу Украине

Суджа, Курская область (Фото: ЕРА/Stringer)

Незадолго до начала операции в Курской области Украина получила от США и Великобритании спутниковые снимки и другие данные о регионе, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников и британских аналитиков. Они отметили, что помощь была оказана не для наступления вглубь территории России.

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Американские чиновники сообщили журналистам, что спутниковые снимки и другие данные передавали Киеву, чтобы командование ВСУ могло лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут представлять угрозу Украине.

Некоторые официальные лица США отметили, что попытки Украины контролировать больше территорий на западной границе с Россией могут привести к риску перенапряжения линий поставок ВСУ и ослаблению защитных возможностей.

Также в NYT подчеркнули, что сосредоточение украинских сил в Курской области может создать уязвимые места на восточном фронте, особенно на Донбассе, где продолжаются тяжелые бои с российскими войсками.

Аналитик британской разведывательной компании Janes Джеймс Рэндс отметил, что расширение линии фронта требует значительных ресурсов, что может привести к истощению на других участках фронта или уменьшению резервов.

В то же время американские военные отметили, что Украина продемонстрировала способность проводить комплексные наступательные операции, координируя действия пехоты, бронетехники и артиллерии.

24 августа 2024 года президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области – это превентивный удар для защиты Сумской области.

Также в День Независимости состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 115 военнослужащих. Комбриг "Азова" сообщил, что на обмене не было защитников из бригады.

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