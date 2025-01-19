Трамп прилетів у Вашингтон перед інавгурацією

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Увечері 18 січня новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією, яка відбудеться у понеділок. Про це повідомив канал CBS News.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса ввечері перед тим, як він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling для запланованого на вечір свята і феєрверку. Трамп вийшов з літака близько 19:20 за місцевим часом. Він не відповідав на запитання журналістів, але ненадовго зупинився, щоб помахати пресі та двічі махнув кулаком у повітрі.

Новообраний президент, перша леді Меланія Трамп та їхній син Беррон вилетіли о 17:13 за східним часом з міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида, поблизу Мар-а-Лаго, де його команда провела свій перехідний період після того, як Трамп виграв вибори у листопаді. Вони втрьох розвернулися на сходах, і обраний президент США помахав рукою, перш ніж піти всередину літака.

У неділю, 19 січня, напередодні своєї інавгурації, Трамп має взяти участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.

У день інавгурації Трамп розпочне традиційну молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім попрямує до Білого дому на традиційний чай із президентом і першою леді, які залишають свій пост. Після цього він відправиться до Капітолія, де пройде церемонія. Інавгурацію перенесли в приміщення через низьку температуру надворі.

CBS News зазначає, що наразі не зовсім зрозуміло, як церемонія буде адаптована до Ротонди Капітолія, яка вміщує лише 600 людей, адже квитки на інавгурацію отримали понад 250 000 гостей. Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній, який відповідає за планування заходу, зазначив у заяві, що "переважна більшість гостей, які мають квитки, не зможуть відвідати церемонії особисто".

Після того, як Трамп складе присягу та виступить зі своєю інавгураційною промовою, відбудеться урочисте прощання з чинним президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Коли новий республіканський уряд прийде до влади, Трамп відправиться на церемонію підписання в Капітолій, щоб затвердити деякі зі своїх перших офіційних актів, після чого відбудеться обід у Конгресі та огляд військ.

У матеріалі йдеться, що 20 січня Трамп планує виступити перед своїми прихильниками, перш ніж відправитися в Білий дім на церемонію підписання в Овальному кабінеті.

6 січня 2025 року Зеленський заявив, що не готовий приїхати на інавгурацію Трампа без запрошення.

18 січня стало відомо, що інавгурацію президента США вперше за 40 років проведуть у приміщенні, а не на вулиці. Рішення про перенесення церемонії пов'язане з похолоданням.