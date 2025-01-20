Байден с женой поприветствовали Дональда и Меланию Трамп в Белом доме
Действующий президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приветствуют в Белом доме нового американского президента Дональда Трампа с супругой Меланией Трамп. Об этом сообщает CNN.
Трамп прибыл в Белый дом после службы в епископальной церкви Святого Иоанна.
Эта традиция зародилась в 1837 году благодаря Мартину Ван Бюрену и Эндрю Джексону. Обычно, после утренней службы избранный президент, новый вице-президент и их супруги отправляются в Белый дом, где проводят с уходящим президентом короткую личную встречу.
Как ожидается, Байден и Трамп вместе с супругами будут пить чай в Белом доме. После этого по традиции уходящий президент должен сопроводить нового лидера страны в Капитолий на церемонию приведения к присяге.
Напоследок Байден опубликовал снимок с женой на фоне Белого дома и подписал его: "Еще одно селфи в путь. Мы любим тебя, Америка".
One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV— President Biden (@POTUS) January 20, 2025
Вице-президент Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф также поприветствовали избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и его жену Ушу Вэнс в Белом доме после службы в епископальной церкви Святого Иоанна.
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