Байден с женой поприветствовали Дональда и Меланию Трамп в Белом доме

Действующий президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приветствуют в Белом доме нового американского президента Дональда Трампа с супругой Меланией Трамп. Об этом сообщает CNN.

Трамп прибыл в Белый дом после службы в епископальной церкви Святого Иоанна.

Эта традиция зародилась в 1837 году благодаря Мартину Ван Бюрену и Эндрю Джексону. Обычно, после утренней службы избранный президент, новый вице-президент и их супруги отправляются в Белый дом, где проводят с уходящим президентом короткую личную встречу.

Как ожидается, Байден и Трамп вместе с супругами будут пить чай в Белом доме. После этого по традиции уходящий президент должен сопроводить нового лидера страны в Капитолий на церемонию приведения к присяге.

Напоследок Байден опубликовал снимок с женой на фоне Белого дома и подписал его: "Еще одно селфи в путь. Мы любим тебя, Америка".

