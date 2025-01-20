Трамп и Вэнс посетили церковную службу перед инаугурацией
Дональд Трамп

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и будущая первая леди Мелания Трамп посетили церковную службу перед инаугурацией. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трампы посетили службу в епископальной церкви Святого Иоанна возле Белого дома вместе с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и его супругой Ушей Вэнс.

Современная традиция посещения богослужения в День инаугурации была начата Франклином Рузвельтом в 1933 году. Богослужение чаще всего проводилось в епископальной церкви Святого Иоанна близ Белого дома, но президент США Джо Байден, покидающий Белый дом 20 января, посетил собор Святого Матфея во время инаугурации в 2021 году.

CNN пишет, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос и генеральный директор Apple Тим Кук также были утром 20 января в церкви Святого Иоанна.

  • Журналисты CNN узнали, кто посетит церемонию инаугурации Трампа. В список гостей войдут миллиардеры и политические лидеры.
  • LIGA.net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.
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