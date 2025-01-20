Трамп і Венс відвідали церковну службу перед інавгурацією

Сучасна традиція відвідування богослужіння в День інавгурації була започаткована майже 100 років тому

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і майбутня перша леді Меланія Трамп відвідали церковну службу перед інавгурацією. Про це повідомив телеканал CNN.

Трампи відвідали службу в єпископальній церкві Святого Іоанна біля Білого дому разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом і його дружиною Ушею Венс.

Сучасна традиція відвідування богослужіння в День інавгурації започаткована Франкліном Рузвельтом у 1933 році. Богослужіння найчастіше проводилося в єпископальній церкві Святого Іоанна поблизу Білого дому, але президент США Джо Байден, який 20 січня залишає Білий дім, відвідав собор Святого Матвія під час інавгурації у 2021 році.

CNN пише, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг, засновник Amazon Джефф Безос і генеральний директор Apple Тім Кук також були вранці 20 січня в церкві Святого Іоанна.