Байден із дружиною привітали Дональда та Меланію Трампів у Білому домі

Чинний президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден привітали у Білому домі нового американського президента Дональда Трампа з дружиною Меланією Трамп. Про це повідомляє CNN.

Трамп прибув до Білого дому після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.

Ця традиція зародилася в 1837 році завдяки Мартіну Ван Бюрену і Ендрю Джексону. Зазвичай після ранкової служби обраний президент, новий віцепрезидент і їхні дружини вирушають до Білого дому, де проводять з президентом, який йде, коротку особисту зустріч.

Як очікується, Байден і Трамп разом із дружинами будуть пити чай у Білому домі. Після цього за традицією президент повинен супроводжувати нового лідера країни до Капітолія на церемонію приведення до присяги.

Перед тим як піти, Байден опублікував знімок із дружиною на тлі Білого дому і підписав його: "Ще одне селфі в дорогу. Ми любимо тебе, Америка".

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV