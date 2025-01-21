Затримано головного психіатра ЗСУ Олега Друзя

Затриманий – головний психіатр ЗСУ і заступник голови центральної ВЛК. Правоохоронці заявляють про різке збагачення посадовця під час війни

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про затримання головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад $1 млн.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що це Олег Друзь.

СБУ наголосила, що затримання відбулося за сприяння міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Затриманий також є заступником голови центральної військово-лікарської комісії та розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Правоохоронці стверджують, що посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

Фігурант не повідомляв про майно у своїй декларації й оформив його на дружину, доньку, синів та інших.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років чоловік придбав:

→ приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

→ дві квартири в Києві;

→ одну квартиру в Одесі;

→ дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

→ BMW Х7 2024 року випуску;

→ BMW Х7 2022 р.в.;

→ BMW Х5 2023 р.в.;

→ BMW Х3 2022 р.в.;

→ інше майно.

Під час обшуків слідчі СБУ знайшли також $152 000 та 34 000 євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за статтями про незаконне збагачення й декларування неправдивої інформації. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо запобіжного заходу й арешту активів.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років тюрми.

Раніше Друзя вже відсторонювали. 20 вересня 2017 року тодішній міністр оборони Степан Полторак ухвалив рішення про відсторонення Друзя від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Причиною було незадовільне виконання службових обов'язків, Полторак призначив службове розслідування.

Олег Друзь (Фото: hromadske)