Затримано головного психіатра ЗСУ Олега Друзя
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про затримання головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад $1 млн.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що це Олег Друзь.

СБУ наголосила, що затримання відбулося за сприяння міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Затриманий також є заступником голови центральної військово-лікарської комісії та розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Правоохоронці стверджують, що посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

Фігурант не повідомляв про майно у своїй декларації й оформив його на дружину, доньку, синів та інших.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років чоловік придбав:

→ приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

→ дві квартири в Києві;

→ одну квартиру в Одесі;

→ дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

→ BMW Х7 2024 року випуску;

→ BMW Х7 2022 р.в.;

→ BMW Х5 2023 р.в.;

→ BMW Х3 2022 р.в.;

→ інше майно.

Під час обшуків слідчі СБУ знайшли також $152 000 та 34 000 євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за статтями про незаконне збагачення й декларування неправдивої інформації. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо запобіжного заходу й арешту активів.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років тюрми.

Раніше Друзя вже відсторонювали. 20 вересня 2017 року тодішній міністр оборони Степан Полторак ухвалив рішення про відсторонення Друзя від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Причиною було незадовільне виконання службових обов'язків, Полторак призначив службове розслідування.

Затримано головного психіатра ЗСУ Олега Друзя
Затримано головного психіатра ЗСУ Олега Друзя
Затримано головного психіатра ЗСУ Олега Друзя
Затримано головного психіатра ЗСУ Олега Друзя
Олег Друзь (Фото: hromadske)
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