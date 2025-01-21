Задержан главный психиатр ВСУ Олег Друзь
Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о задержании главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на $1 млн.
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что это Олег Друзь.
СБУ подчеркнула, что задержание произошло при содействии министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Задержанный также является заместителем главы центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
Правоохранители утверждают, что должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на $1 млн.
Фигурант не сообщал об имуществе в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других лиц.
Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов мужчина приобрел:
→ частный дом в Обуховском районе Киевской области;
→ две квартиры в Киеве;
→ одну квартиру в Одессе;
→ два земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
→ BMW Х7 2024 года выпуска;
→ BMW Х7 2022 г.в.;
→ BMW Х5 2023 г.в.;
→ BMW Х3 2022 г.в.;
→ другое имущество.
В ходе обысков следователи СБУ нашли также $152 000 и 34 000 евро.
Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Решается вопрос о мере пресечения и аресте активов.
Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет тюрьмы.