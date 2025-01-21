Задержан главный психиатр ВСУ Олег Друзь

Задержанный – главный психиатр ВСУ и заместитель главы центральной ВВК. Правоохранители заявляют о резком обогащении чиновника во время войны

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о задержании главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на $1 млн.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что это Олег Друзь.

СБУ подчеркнула, что задержание произошло при содействии министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Задержанный также является заместителем главы центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Правоохранители утверждают, что должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на $1 млн.

Фигурант не сообщал об имуществе в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других лиц.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов мужчина приобрел:

→ частный дом в Обуховском районе Киевской области;

→ две квартиры в Киеве;

→ одну квартиру в Одессе;

→ два земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

→ BMW Х7 2024 года выпуска;

→ BMW Х7 2022 г.в.;

→ BMW Х5 2023 г.в.;

→ BMW Х3 2022 г.в.;

→ другое имущество.

В ходе обысков следователи СБУ нашли также $152 000 и 34 000 евро.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос о мере пресечения и аресте активов.

Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет тюрьмы.

Олег Друзь (Фото: hromadske)