Задержан главный психиатр ВСУ Олег Друзь
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о задержании главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на $1 млн.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что это Олег Друзь.

СБУ подчеркнула, что задержание произошло при содействии министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Задержанный также является заместителем главы центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Правоохранители утверждают, что должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на $1 млн.

Фигурант не сообщал об имуществе в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других лиц.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов мужчина приобрел:

→ частный дом в Обуховском районе Киевской области;

→ две квартиры в Киеве;

→ одну квартиру в Одессе;

→ два земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

→ BMW Х7 2024 года выпуска;

→ BMW Х7 2022 г.в.;

→ BMW Х5 2023 г.в.;

→ BMW Х3 2022 г.в.;

→ другое имущество.

В ходе обысков следователи СБУ нашли также $152 000 и 34 000 евро.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос о мере пресечения и аресте активов.

Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет тюрьмы.

Задержан главный психиатр ВСУ Олег Друзь
Задержан главный психиатр ВСУ Олег Друзь
Задержан главный психиатр ВСУ Олег Друзь
Задержан главный психиатр ВСУ Олег Друзь
Олег Друзь (Фото: hromadske)
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