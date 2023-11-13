Трамп обіцяє "влагодити" війну в Україні ще до інавгурації. Але незрозуміло яким чином

45-й президент США Дональд Трамп обіцяє "влагодити" війну Росії проти України у разі своєї перемоги на виборах 2024 року ще до інавгурації. Про це йдеться в його передвиборчих планах, які опублікувало агентство Associated Press.

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За його словами, він збирається припинити "нескінченний потік американських скарбів до України".

Також він хоче звернутися до Європи із проханням "відшкодувати США витрати на відновлення запасів".

Зазначається, що незрозуміло, чи наполягатиме Трамп на виведенні військ Росії з окупованих територій.

Напередодні представниця Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати якої свідчать, що чинний президент США Джо Байден програє Трампу.

Вона згадала, як в опитуваннях 2012 року тодішній кандидат на посаду від Республіканської партії Мітт Ромні випереджав 44-го президента Барака Обаму. У результаті Обама переміг і став президентом США вдруге.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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