Трамп обещает "уладить" войну в Украине еще до инаугурации. Но неясно, каким образом

45 президент США Дональд Трамп обещает "уладить" войну России против Украины в случае своей победы на выборах 2024 года еще до инаугурации. Об этом сказано в его предвыборных планах, которые опубликовало агенство Associated Press.

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По его словам, он собирается прекратить "бесконечный поток американских сокровищ в Украину".

Также он хочет обратиться к Европе с просьбой "возместить США затраты на восстановление запасов".

Отмечается, что неясно, будет ли Трамп настаивать на выводе войск России с оккупированных территорий.

Накануне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которого свидетельствуют о том, что действующий президент США Джо Байден проигрывает Трампу.

Она вспомнила, как в опросах 2012 тогдашний кандидат на должность от Республиканской партии Митт Ромни опережал 44-го президента Барака Обаму. В итоге Обама победил и стал президентом США во второй раз.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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