Орбан: Не желаем быть с Украиной в ЕС и НАТО. Сибига уточнил, выйдет ли Венгрия отовсюду

Андрей Сибига (Фото: EPA/LESZEK SZYMANSKI)

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании быть с Украиной в одном интеграционном формате.

"Есть много интеграционных форматов, к которым венгры и украинцы уже принадлежат вместе. ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Господин Орбан, значит, Венгрия намерена выйти из них всех, да?" – спросил он.

Перед этим Орбан, прибыв на саммит в Копенгагене, заявил, что Венгрия по-прежнему выступает против идеи принятия Украины в члены Европейского Союза. Его цитирует The Gurdian.

"Венгры не хотели бы входить в тот же интеграционный формат, что и украинцы, даже военный, как НАТО, или политико-экономический, как Европейский Союз. Поэтому мое предложение, предложение Венгрии, заключается в стратегическом соглашении с Украиной, а не в членстве", – заявил он.

Венгерский премьер отметил, что Украина – героическая страна и поддержка должна продолжаться без сомнений, но членство – "это уже слишком". Он подчеркнул, что это якобы не его личное мнение, а мнение "венгерского народа".

"Никто не знает, что произойдет через 100 лет… но сегодня очевидно, что нет, нет членства… [это] будет означать, во-первых, войну в Европейском Союзе; во-вторых, деньги из Европейского Союза пойдут на Украину. И то, и другое плохо", – сказал Орбан.