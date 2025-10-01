Орбан: Не бажаємо бути з Україною в ЄС і НАТО. Сибіга уточнив, чи вийде Угорщина звідусіль

Глава МЗС нагадав, що Україна та Угорщина є членами багатьох міжнародних спілок і організацій

Андрій Сибіга (Фото: EPA/LESZEK SZYMANSKI)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про небажання бути з Україною в одному інтеграційному форматі.

"Є багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЕІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО і десятки інших. Пане Орбане, значить, Угорщина має намір вийти з них усіх, так?" – запитав він.

Перед цим Орбан, прибувши на саміт у Копенгагені, заявив, що Угорщина, як і раніше, виступає проти ідеї прийняття України в члени Європейського Союзу. Його цитує The Gurdian.

"Угорці не хотіли б входити в той самий інтеграційний формат, що й українці, навіть військовий, як НАТО, чи політико-економічний, як Європейський Союз. Тому моя пропозиція, пропозиція Угорщини, полягає в стратегічній угоді з Україною, а не в членстві", – заявив він.

Угорський прем'єр зазначив, що Україна – героїчна країна і підтримка має тривати без сумнівів, але членство – "це вже занадто". Він підкреслив, що це нібито не його особиста думка, а думка "угорського народу".

"Ніхто не знає, що станеться через 100 років... але сьогодні очевидно, що ні, немає членства... [це] означатиме, по-перше, війну в Європейському Союзі; по-друге, гроші з Європейського Союзу підуть на Україну. І те, й інше погано", – сказав Орбан.