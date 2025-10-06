Зеленський: Україна буде в Євросоюзі – з Орбаном або без нього

Орбан увійде в історію як єдиний прем'єр Угорщини, який блокував вступ України до ЄС, сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Майбутнє України в Європейському союзі, попри заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Україна буде в Євросоюзі – з Орбаном, або без. Бо це вибір народу України. І я впевнений, що люди Угорщини підтримують Україну в будь-якому випадку. Зміна процедури – це називається "знайти шлях, як без". Коли більшість країн, окрім Угорщини, підтримують Україну та розуміють, як це потрібно", – сказав президент.

Також, за його словами, в історії залишиться, що Орбан був єдиним прем'єр-міністром Угорщини, який гальмує процес євроінтеграції України.

Водночас Схооф підкреслив, що Нідерланди "дуже позитивно відреагують" на вступ України до ЄС, однак наголосив, що це довгий та складний процес, який до того ж наразі блокується Угорщиною.

"Ми думаємо, що повинні докласти всього тиску, щоб Єврокомісія могла вийти з пропозицією до Євроради, і ми могли б рухатися далі. Зараз є певні обговорення щодо зміни певних питань щодо вступу, але важливо дотримуватися правил", – сказав він.