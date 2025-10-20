Макрон закликав долучити до зустрічі Трампа і Путіна Україну та Європу, якщо говоритимуть про них

Глава Франції зауважив, що Київ має бути включений у будь-які переговори, що стосуються його майбутнього

Емманюель Макрон (Фото: GIUSEPPE LAMI / EPA)

Коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, глава Франції Емманюель Макрон виступив за участь України та Європи у переговорах щодо них. Про це політик заявив після саміту лідерів групи MED9, що об'єднує дев'ять середземноморських та південноєвропейських країн-членів Європейського Союзу, передає агенція Bloomberg.

Макрон назвав "хорошою річчю" те, що Трамп та Путін зустрічаються для обговорення "їхнього двостороннього порядку денного", але наголосив, що Україна має бути включена у будь-які переговори, які стосуються її майбутнього.

"Якщо вони обговорюють долю України, то українці повинні сидіти за столом [перемовин]. Якщо вони обговорюють питання, що впливають на безпеку Європи, то європейці повинні бути за столом", – зазначив французький президент.

Також він підтвердив, що глава України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах із західними партнерами по коаліції охочих у Лондоні 24 жовтня.

Деякі лідери приєднаються до переговорів віртуально, а інші будуть присутні особисто, передає Bloomberg.

Раніше зустріч коаліції та участь Зеленського підтверджував офіс прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.