Макрон призвал включить во встречу Трампа и Путина Украину и Европу, если речь будет о них

Глава Франции отметил, что Киев должен быть включен в любые переговоры, касающиеся его будущего

Эмманюэль Макрон (Фото: GIUSEPPE LAMI / EPA)

Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, глава Франции Эмманюэль Макрон выступил за участие Украины и Европы в переговорах насчет их. Об этом политик заявил после саммита лидеров группы MED9, объединяющей девять средиземноморских и южноевропейских стран-членов Европейского Союза, передает агентство Bloomberg.

Макрон назвал "хорошей вещью" то, что Трамп и Путин встречаются для обсуждения "их двусторонней повестки дня", но подчеркнул, что Украина должна быть включена в любые переговоры, касающиеся ее будущего.

"Если они обсуждают судьбу Украины, то украинцы должны сидеть за столом [переговоров]. Если они обсуждают вопросы, влияющие на безопасность Европы, то европейцы должны быть за столом", – отметил французский президент.

Также он подтвердил, что глава Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах с западными партнерами по коалиции желающих в Лондоне 24 октября.

Некоторые лидеры присоединятся к переговорам виртуально, а другие будут присутствовать лично, передает Bloomberg.

Ранее встречу коалиции и участие Зеленского подтверждал офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.