СБУ знищила два легкомоторні літаки, якими окупанти перехоплювали дрони – відео
Служба безпеки України знищила два російські легкомоторні літаки, які перехоплювали українські далекобійні дрони. Про це повідомили в Службі та показали кадри роботи.
Літаки базувалися на ворожих аеродромах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" вдарили по літаках-перехоплювачах дронами.
"Така робота по "розчищенню" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату", – зазначили в СБУ.
Перед цим російська пропаганда хвалилася, що використовує легку авіацію для збиття українських дронів: позаду пілота сідає людина з автоматом і в повітрі намагається поцілити й збити БпЛА.
- 3 жовтня дрони СБУ пролетіли 1400 км і уразили один із провідних нафтозаводів Росії в Оренбурзькій області.
- 13 жовтня у Криму СБУ і ССО уразили нафтотермінал та електропідстанції росіян. Співрозмовник LIGA.net розповів деталі.
- 21 жовтня стало відомо, що СБС знищили "шахедів" на $70 млн – йдеться про 1000 ворожих БпЛА.
