СБУ знищила два легкомоторні літаки, якими окупанти перехоплювали дрони – відео

Удар по авіації ворога (скриншот відео СБУ)

Служба безпеки України знищила два російські легкомоторні літаки, які перехоплювали українські далекобійні дрони. Про це повідомили в Службі та показали кадри роботи.

Літаки базувалися на ворожих аеродромах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" вдарили по літаках-перехоплювачах дронами.

"Така робота по "розчищенню" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату", – зазначили в СБУ.

Перед цим російська пропаганда хвалилася, що використовує легку авіацію для збиття українських дронів: позаду пілота сідає людина з автоматом і в повітрі намагається поцілити й збити БпЛА.