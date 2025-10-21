СБУ уничтожила два легкомоторных самолета, которыми оккупанты перехватывали дроны – видео
Служба безопасности Украины уничтожила два российских легкомоторных самолета, которые перехватывали украинские дальнобойные дроны. Об этом сообщили в Службе и показали кадры работы.
Самолеты базировались на вражеских аэродромах, которые расположены на временно оккупированных территориях Украины. Спецназовцы Центра специальных операций "А" ударили по самолетам-перехватчикам дронами.
"Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу. СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие", – отметили в СБУ.
Перед этим российская пропаганда хвасталась, что использует легкую авиацию для сбивания украинских дронов: позади пилота садится человек с автоматом и в воздухе пытается попасть и сбить БпЛА.
- 3 октября дроны СБУ пролетели 1400 км и поразили один из ведущих нефтезаводов России в Оренбургской области.
- 13 октября в Крыму СБУ и ССО поразили нефтетерминал и электроподстанции россиян. Собеседник LIGA.net рассказал детали.
- 21 октября стало известно, что СБС уничтожили "шахедов" на $70 млн – речь идет о 1000 вражеских БпЛА.
