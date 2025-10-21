СБУ уничтожила два легкомоторных самолета, которыми оккупанты перехватывали дроны – видео

Удар по авиации врага (скриншот видео СБУ)

Служба безопасности Украины уничтожила два российских легкомоторных самолета, которые перехватывали украинские дальнобойные дроны. Об этом сообщили в Службе и показали кадры работы.

Самолеты базировались на вражеских аэродромах, которые расположены на временно оккупированных территориях Украины. Спецназовцы Центра специальных операций "А" ударили по самолетам-перехватчикам дронами.

"Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу. СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие", – отметили в СБУ.

Перед этим российская пропаганда хвасталась, что использует легкую авиацию для сбивания украинских дронов: позади пилота садится человек с автоматом и в воздухе пытается попасть и сбить БпЛА.