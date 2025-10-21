Росія атакувала Новгород-Сіверський дронами: понад 20 "прильотів", є жертви – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Росіяни масовано атакували Новгород-Сіверський у Чернігівській області дронами, в місті близько 20 ударів "шахедами". Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
За його даними, ворог атакував не тільки дронами, а й системами залпового вогню "Торнадо".
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про чотирьох загиблих – два чоловіки та дві жінки, усі цивільні. За попередніми даними, постраждали від семи до 10 осіб, серед яких 10-річна дівчинка.
Один поранений перебуває у важкому стані, інші – у стані середньої тяжкості. Дівчинку госпіталізують до Чернігівської дитячої обласної лікарні.
"У місті багато руйнувань", – зазначив Чаус.
- 20 жовтня Росія продовжувала атакувати енергетику Чернігівщини, ще 30 000 будинків залишилися без світла. Станом на вечір блекаут був на всій північній частині регіону.
- Міненерго 21 жовтня повідомило, що росіяни заважають відновленню світла у Чернігівській області – дрони постійно кружляють над пошкодженими енергетичними об’єктами.
