Россия атаковала Новгород-Северский дронами: более 20 "прилетов", есть жертвы – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Россияне массированно атаковали Новгород-Северский в Черниговской области дронами, в городе около 20 ударов "шахедами". Об этом сообщил начальник районной военной администрации Александр Селиверстов.
По его данным, враг атаковал не только дронами, но и системами залпового огня "Торнадо".
Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о четырех погибших – двух мужчинах и двух женщинах, все гражданские. По предварительным данным, пострадали от семи до 10 человек, среди которых 10-летняя девочка.
Один раненый находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Девочку госпитализируют в детскую областную больницу.
"В городе много разрушений", – отметил Чаус.
- 20 октября, Россия продолжала бить по энергетике Черниговщины, еще 30 000 домов остались без света. По состоянию на вечер блэкаут был на всей северной части региона.
- Минэнерго 21 октября сообщило, что россияне мешают восстановлению света в Черниговской области – дроны постоянно кружат над поврежденными энергетическими объектами.
Комментарии (0)