Россия атаковала Новгород-Северский дронами: более 20 "прилетов", есть жертвы – видео

В результате массированной атаки "шахедов" в городе много разрушений

Дым после атаки по городу (Фото: facebook.com/Chaus.Viacheslav)

Россияне массированно атаковали Новгород-Северский в Черниговской области дронами, в городе около 20 ударов "шахедами". Об этом сообщил начальник районной военной администрации Александр Селиверстов.

По его данным, враг атаковал не только дронами, но и системами залпового огня "Торнадо".

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил о четырех погибших – двух мужчинах и двух женщинах, все гражданские. По предварительным данным, пострадали от семи до 10 человек, среди которых 10-летняя девочка.

Один раненый находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Девочку госпитализируют в детскую областную больницу.

"В городе много разрушений", – отметил Чаус.